У додатку Yakaboo тепер можна безкоштовно читати та слухати книги

У додаткуі Yakaboo відкрили безкоштовний доступ для українців до всіх електронних та аудіокниг. Про це повідомили в офіційному каналі компанії у Телеграм.

Ми хочемо, щоб у ці непрості години війни ви мали доступ до книг, могли заспокоїтися, почитати разом з близькими, відволікти дітей від подій навколо.

Якщо ви вже оформили передплату на сервіс, то для користувачів AppStore оплату прибрали, а для власників Android ціна передплати складає 2 гривні на місяць. Її також можна повністю заблокувати самостійно. Додаток Yakaboo можно скачати в Google Play та App Store.