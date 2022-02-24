У всіх областях України створюють військові адміністрації та запроваджують комендантську годину

Комендантська година — вимушений, але необхідний крок в умовах військової агресії та воєнного стану. Її запровадили майже у всіх регіонах України.

Комендантська година діятиме:

Київ та Київська область з 22:00 — до 7:00

Дніпропетровська область з 22:00 — до 6:00

Черкаська область з 22:00 — до 6:00

Вінницька область з 22:00 — до 7:00

Житомирська область з 22:00 — до 6:0

Запорізька область з 22:00 — до 6:00

Миколаївська область з 22:00 — до 6:00

Одеська область, Березівський район та м. Арциз з 22:00 — до 5:00

Полтавська область з 22:00 — до 6:00

Рівненська область з 22:00 — до 6:00

Харківська область з 22:00 — до 6:00

Черкаська область з 22:00 — до 6:00

Чернігівська область з 22:00 — до 6:00

Військові адміністрації

В Україні на тлі воєнного стану через вторгнення російських окупаційних сил вирішили створити військові адміністрації, які діятимуть на базі обласних держадміністрацій та будуть вирізнятися розширеними повноваженнями. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський

Згідно із законодавством, на територіях, де запровадили воєнний стан, можуть створювати тимчасові органи влади — військові адміністрації. Вони працюватимуть для забезпечення потреб органів влади в умовах воєнного стану, посади держслужбовців в них можуть обіймати військові.