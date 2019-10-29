Uber выходит на рынок финансовых услуг, которые будет предлагать подразделение Uber Money





Компания Uber создаёт новое подразделение под названием Uber Money для управления растущим бизнесом в сфере финансовых услуг. В рамках этого направления бизнеса будет оказываться широкий перечень услуг: от предложений кредитных и дебетовых карт компании до цифровых кошельков и продуктов, используемых водителями для оплаты.

Для начала, у водителей Uber будет улучшенный способ мгновенного получения денег, которые они зарабатывают на поездках. Обычно водители либо ждут еженедельных платежей, либо обналичивают деньги с помощью функции Instant Pay. Теперь водители и другие привлекаемые работники, такие как курьеры Uber Eats, будут иметь «доступ в реальном времени к своим заработкам после каждой поездки через дебетовый счёт Uber». Фактически, оплату за свои услуги более 4 млн водителей и курьеров Uber смогут получать сразу же после каждой поездки или доставки.

Водители в США (и вскоре после этого в других странах) могут подписаться на бесплатную дебетовую карту, привязанную к счету, предоставленному компанией Green Dot. Uber также предлагает водителям, которые подписываются на дебетовую карту, возвращать часть денег, потраченных на покупку топлива, начиная с 3% и вплоть до 6% для водителей самого высокого уровня Uber Pro. Цифровой кошелек начнёт появляться в приложении Uber Driver в ближайшие недели.

В рамках Uber Money компания также перезапускает свою фирменную кредитную карту, которая была впервые представлена ​​почти 2 года назад. Чтобы стимулировать клиентов зарегистрироваться, Uber предлагает больше вознаграждений, в том числе кэшбек в размере 5% в Uber Cash от расходов на платформе Uber, включая Uber Rides, Uber Eats и Jump. Вознаграждение также распространяется на услугу Uber Copter.

Источник: The Verge