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Uber выходит на рынок финансовых услуг, которые будет предлагать подразделение Uber Money

Uber выходит на рынок финансовых услуг, которые будет предлагать подразделение Uber Money

Uber выходит на рынок финансовых услуг, которые будет предлагать подразделение Uber Money


Компания Uber создаёт новое подразделение под названием Uber Money для управления растущим бизнесом в сфере финансовых услуг. В рамках этого направления бизнеса будет оказываться широкий перечень услуг: от предложений кредитных и дебетовых карт компании до цифровых кошельков и продуктов, используемых водителями для оплаты.

Для начала, у водителей Uber будет улучшенный способ мгновенного получения денег, которые они зарабатывают на поездках. Обычно водители либо ждут еженедельных платежей, либо обналичивают деньги с помощью функции Instant Pay. Теперь водители и другие привлекаемые работники, такие как курьеры Uber Eats, будут иметь «доступ в реальном времени к своим заработкам после каждой поездки через дебетовый счёт Uber». Фактически, оплату за свои услуги более 4 млн водителей и курьеров Uber смогут получать сразу же после каждой поездки или доставки.

Uber выходит на рынок финансовых услуг, которые будет предлагать подразделение Uber Money

Водители в США (и вскоре после этого в других странах) могут подписаться на бесплатную дебетовую карту, привязанную к счету, предоставленному компанией Green Dot. Uber также предлагает водителям, которые подписываются на дебетовую карту, возвращать часть денег, потраченных на покупку топлива, начиная с 3% и вплоть до 6% для водителей самого высокого уровня Uber Pro. Цифровой кошелек начнёт появляться в приложении Uber Driver в ближайшие недели.

В рамках Uber Money компания также перезапускает свою фирменную кредитную карту, которая была впервые представлена ​​почти 2 года назад. Чтобы стимулировать клиентов зарегистрироваться, Uber предлагает больше вознаграждений, в том числе кэшбек в размере 5% в Uber Cash от расходов на платформе Uber, включая Uber Rides, Uber Eats и Jump. Вознаграждение также распространяется на услугу Uber Copter.

Источник: The Verge

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