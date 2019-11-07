Ученые объявили чрезвычайное климатическое положение





Более 11 тыс. учёных из 153 стран мира бьют тревогу по поводу изменения климата. Журнал BioScience опубликовал декларацию, в которой говорится о чрезвычайной климатической ситуации. По словам учёных, проблема усугубляется быстрее, чем ожидалось, угрожая природным экосистемам и судьбе человечества.

Этот документ – попытка предоставить простые для понимания результаты влияния человека на изменение климата. В декларации изложены шесть шагов, которые необходимо выполнить политикам и организациям, чтобы сдержать глобальное потепление. Документ был подготовлен на следующий день после того, как администрация Дональда Трампа инициировала процесс выхода США из Парижского соглашения, подписанного 188 странами для создания мер по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Впервые многочисленная группа учёных со всего мира объявила изменение климата чрезвычайной ситуацией и призывает действовать как можно быстрее. В частности, в документе говорится о необходимости обратить внимание на другие проблемы, которые способствуют глобальному потеплению. Ситуация с климатом, по мнению учёных, тесно связана с чрезмерным потреблением: наиболее богатые страны несут основную ответственность за выбросы парниковых газов в атмосферу и, как правило, имеют самые высокие показатели на душу населения.

Учёные настаивают на сокращении выбросов короткоживущих загрязнителей климата, таких как метан, защите и восстановлении экосистем Земли, употреблении в основном продуктов растительного происхождения при одновременном уменьшении потребления продуктов животного происхождения. Кроме того, в декларации отмечается необходимость внедрения методов повышения энергоэффективности и энергосбережения, контроля роста населения и устранения барьеров на пути к полному равенству полов.

Источник: Engadget