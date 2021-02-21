Учёные разработали двустороннюю плоскую проекцию, которая позволяет уменьшить искажения на картах





Трое учёных разработали новый способ представить нашу сферическую планету в виде плоского изображения. Для этого предлагается воспользоваться проекцией нового класса, которая включает печать карты в виде двустороннего круга. Двусторонние проекции Готта предполагают разделение глобуса на две части и печать отдельных полушарий на разных сторонах. Она является разработкой Дж. Ричарда Готта, Роберта Вандербей и Дэвида Голдберга из университетов Принстона и Дрекселя.

Хотя трёхмерные глобусы являются наиболее точным способом представления топологии поверхности Земли, как правило, гораздо удобнее использовать двухмерное представление. Существует множество способов преобразования этой 3D-формы в 2D, которые называются картографическими проекциями, но ни один из них не идеален, и они приводят к искажениям.

Пожалуй, самая известная проекция – это проекция Меркатора. Её использует компания Google в сервисе Maps для карт местности. Но она приводит к значительным искажениям вблизи северного и южного полюсов. Вариант проекции Winkel Tripel для построения карт мира используют в National Geographic, но он разделяет Тихий океан на две части.

В 2007 году Голдберг и Готт разработали систему для оценки точности плоских карт, в которой чем ближе оценка к нулю, тем карта точнее. Например, глобус получит идеальный ноль. По их расчётам, проекция Меркатора получила 8,296 балла, а проекция Winkel Tripel – 4,563 балла. Вместе с тем, их собственная двусторонняя проекция получила оценку 0,881 балла, что говорит о её высокой точности.

Учёные говорят, что их двусторонняя плоская карта на самом деле больше похожа на глобус Земли, чем другие плоские карты, потому что нельзя видеть обе стороны одновременно. При этом такую карту можно включить в журнал в качестве дополнительного листа. Тли же её напечатать на картоне или пластике и хранить в коробках.

Источник: The Verge