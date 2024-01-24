Учёные создали самый маленький и тугой узел из 54 атомов. Это произошло случайно

Учёные случайно завязали самый маленький и по совместительству самый тугой узел в мире в крохотной структуре, состоящей всего из 54 атомов.

Исследователи проводили химические реакции для создания маленьких золотых цепочек. Однако одна реакция пошла не так, как надо, в результате чего образовалась цепочка, которая самопроизвольно завязалась в узел-трилистник. Этот узел напоминает крендель, за исключением того, что свободные концы соединены вместе.

При более тщательном изучении оказалось, что этот непреднамеренный узел фактически установил два мировых рекорда. Поскольку он содержал всего 54 атома, это самый маленький узел за всю историю. Таким образом, удалось превзойти предыдущего рекордсмена из 69 атомов, созданного (специально) в 2020 году.

Кроме того, этот новый узел также был самым тугим из когда-либо завязанных. Этот параметр измеряется как коэффициент пересечения основной цепи (BCR), где меньшие цифры указывают на более тугие узлы. Новый узел достиг показателя BCR 23. Это лишь на единицу меньше предыдущего самого тугого узла, имевшего показатель BCR 24.

Следует отметить, что узлам посвящена целая ветвь математики, называемая теорией узлов. Их изучение может помочь нам объяснить такие вещи, как, например, почему Вселенная трехмерна, или, более практично, то, как ДНК и белки естественным образом завязываются в узлы. В последнем случае ученые могли бы научиться производить более качественные лекарства, химикаты и материалы.

На данный момент исследователи предполагают, что с использованием той же структуры можно создавать еще меньшие узлы, состоящие всего из 49 атомов.

Источник: newatlas