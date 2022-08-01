Uklon обновил приложение, теперь это Uklon SuperApp и там можно заказать драйвера, поездку между городами и т.д.

Сегодня, 1 августа 2022 года, украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon сменил название на Uklon SuperApp, сообщает AIN.UA. Вместе с обновлением в приложении появились новые возможности.

Как отметили в компании, Uklon SuperApp – не обычное приложение, а городской мультитул, предоставляющий более одной услуги. Теперь пользователи могут перемещаться между городами страны, вызвать драйвера, отправить доставку или оставить комментарий для водителя, чтобы он забрал посылку.

Кроме того, обновился и дизайн главного экрана приложения. Если приложение не обновилось автоматически, пользователям советуют установить актуальную версию в Google Play или App Store, или принудительно закрыть приложение и повторно перезапустить его.

Источник: AIN.UA