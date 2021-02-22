Українські розробники презентували на IDEX-2021 плаваючий гусеничний броньований гібридний електромобіль «Шторм» [фото, відео]





Команда українського конструктора бронетехніки Олександра Кузнєцова представила на міжнародній оборонній виставці в Об’єднаних Арабських Еміратах IDEX-2021 свою розробку «Шторм».

Це гусенична броньована платформа з гібридною тягою, що здатна розвивати швидкість 140 км/год по землі та плавати по воді.

«Це перший у світі гібридний багатофункціональний броньований автомобіль «Шторм», що працює на електродвигуні і здатний плавати. Він витримує хвилю до 1,5 м. На піску здатний розвивати швидкість до 140 км/год і працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядження електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор. Цей автомобіль можна використовувати для перекидання десанту, підтримки берегової охорони, доправлення вантажів, забезпечення медичної допомоги. В умовах пустелі, де інша техніка відмовляє, наш автомобіль здатний виконувати завдання», – розповів Кузнецов.

За його словами, прототип автомобіля почали розробляти в Києві два роки тому. Над ним працювала команда із шести осіб – автомеханіків, водіїв, слюсарів. Конструктором і дизайнером проєкту був сам Кузнецов. Прототип був на гусеничному ходу з дизельним двигуном, але вже міг триматися на воді і пройшов успішні випробування на Дніпрі.

Однак створити повноцінний зразок не було технічної та економічної можливості. Потім команда переїхала в ОАЕ. У партнерстві з відомою оборонною компанією Streit Group українцям вдалося зібрати перший дослідний зразок за п’ять місяців.

«На автомобілі броня фінського виробництва. Амортизатори, що витримують навантаження 65 тонн, ми замовили в Австралії. Електробатарею за нашими кресленнями виготовили в Китаї на тому самому заводі, де виробляють акумулятори для Tesla. Компанія в Шарджі для нас виготовила на замовлення гумові гусениці, міцніші і зручніші в експлуатації, ніж наявні аналоги. Якщо звичайну гусеницю пошкоджено, її можна тільки викинути. Наші гусениці підлягають ремонту – досить замінити пошкоджену частину. Це здешевлює її майже на 70% порівняно з іншими світовими зразками», – повідомив конструктор.

Він підкреслив, що реалізації проєкту допомогли сприятливі економічні умови, які в ОАЕ створено для бізнесу. Команді вдалося швидко знайти партнерів, які забезпечили приміщенням і технічною підтримкою.

При цьому їм не довелося платити жодних податків, навіть 5% ПДВ, тому що виробництво розташоване на території вільної економічної зони.

«Наш автомобіль уже викликав великий інтерес. Ми плануємо провести додаткові випробування і доопрацювати дослідний зразок. Хочемо встановити додаткове обладнання, щоб була можливість занурюватися під воду. Зараз ми презентуємо БМП на гусеничному ходу, але у планах у нас і колісна версія. Також хочемо поставити на автомобіль озброєння – кулемет, протитанкову систему, український комплекс «Сармат» виробництва КБ «Луч». Попит на такі машини великий, тому ми збираємося запускати серійне виробництво», – повідомив Кузнецов.

Виставка IDEX-2021 триватиме і 21-го до 25 лютого. Цього року в ній бере участь понад 900 виробників військової техніки і озброєнь із 59 країн.

Джерело: Український мілітарний портал