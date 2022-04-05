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Украинская ІТ-армия с начала войны атаковала более 660 российских онлайн-ресурсов. Заблокировано большинство государственных сайтов рф

Украинская ІТ-армия с начала войны атаковала более 660 российских онлайн-ресурсов. Заблокировано большинство государственных сайтов рф

Минцифра создала ІТ-армию, объединившую ІТ-специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.

«За весь период войны ІТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов поддерживающего врага бизнеса. А также разными цифровыми каналами распространяем для населения страны агрессору жесткую правду о зверствах, которые совершают их изверги в Украине», — говорится в сообщении.

Эта украинская ІТ-армия ежедневно атакует все сферы россии:

  • ресурсы государственных учреждений;
  • крупные корпорации;
  • операторов связи;
  • банки;
  • кредитные союзы;
  • сервисы электронной цифровой подписи;
  • ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.

Напомним, что в первые дни войны IT-армия за 1 минуту положила российский сайт госуслуг рф, за 5 минут – московскую биржу. Так же удалось «положить» сбербанк, биржу BestChange, сайты фсб, роскомнадзора, президента россии, правительства рф, госдумы, ради федерации, национального банка беларуси, крупнейших российских СМИ: ТАСС, «Коммерсант» и «Фонтанка».

Присоединиться к IT-армии можно по этой ссылке.


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