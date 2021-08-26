



Створений українцями додаток з коротким змістом книг Headway став лідером у світі за кількістю завантажень у своїй ніші та залишається у топі протягом 2021 року. Уперше він випередив головного конкурента німецьку компанію Blinkist у вересні 2020, про це говорять дані аналітичної платформи Sensor Tower.

Headway — це освітній застосунок, що допомагає прочитати книгу за 15 хвилин. У ньому зібрані стислий зміст та головні ідеї 1000+ нон-фікшн видань про бізнес, мотивацію та психологію. Вони розділені на категорії та доступні у текстовому та аудіоформаті. Додаток створили розробники однойменного стартапу в березні 2019 року, щоб допомогти людям у всьому світі самостійно навчатися та розвиватися.

За 2 роки застосунок завантажили понад 7 млн користувачів. Це більше, ніж населення Данії. Користуються Headway в 140 країнах, переважно в США, Канаді, Австралії, Британії та Індії. Улітку 2021 додаток завантажували в середньому понад 500 тисяч людей у світі щомісяця.

“Це досягнення усієї команди, адже ядро Headway — люди. Ми віримо у силу саморозвитку та створюємо неймовірні речі. Саме це дозволило нам за 2 роки зрости з 3 людей у стартапі до 90, і це тільки початок”, — коментує СЕО та засновник Headway Антон Павловський.

Зазначимо, що Headway входить до екосистеми міжнародного ІТ-холдингу Genesis.

Джерело: Headway