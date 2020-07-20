Кэшбек-сервис LetyShops привлек еще $3 млн инвестиций от немецкой группы AB Capital Group

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Кэшбек-сервис LetyShops с украинскими корнями получил еще $3 млн инвестиций от немецкой группы AB Capital Group в рамках очередного раунда финансирования. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сооснователь и гендиректор LetyShops Игорь Гнатовский.

Мы тут раунд инвестиций подняли — $3 млн. от текущего немецкого акционера AB Capital. Инвестиции помогут нам еще… Опубліковано Игорем Гнатовским Субота, 18 липня 2020 р.

В 2016 году группа AB Capital Group уже вкладывалась в LetyShops. Все привлеченные средства LetyShops планирует вложить в развитие сервиса на зарубежных рынках. В приоритете — Испания, Германия, Польша, Латинская Америка и Индия.

Игорь Гнатовский также упомянул о планах провести еще один раунд финансирования в первой половине 2021 года.

Источник: Facebook