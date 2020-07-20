Кэшбек-сервис LetyShops привлек еще $3 млн инвестиций от немецкой группы AB Capital Group
Кэшбек-сервис LetyShops с украинскими корнями получил еще $3 млн инвестиций от немецкой группы AB Capital Group в рамках очередного раунда финансирования. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сооснователь и гендиректор LetyShops Игорь Гнатовский.
Мы тут раунд инвестиций подняли — $3 млн. от текущего немецкого акционера AB Capital. Инвестиции помогут нам еще…
Опубліковано Игорем Гнатовским Субота, 18 липня 2020 р.
В 2016 году группа AB Capital Group уже вкладывалась в LetyShops. Все привлеченные средства LetyShops планирует вложить в развитие сервиса на зарубежных рынках. В приоритете — Испания, Германия, Польша, Латинская Америка и Индия.
Игорь Гнатовский также упомянул о планах провести еще один раунд финансирования в первой половине 2021 года.
Источник: Facebook
- LetyShops — кэшбек-сервис, который в 2014 году запустил Игорь Гнатовский. с 2400 интернет-магазинами.
-
- Сервис доступен на семи языках, включая украинский, и, по собственным данным, сотрудничает с 2400 интернет-магазинами, охватывая почти во все категории e-commerce, предоставляя кэшбек более чем 12 млн пользователей.
-
- В мае 2020 года посещаемость сайта составила 4 млн уникальных пользователей (по данным SimilarWeb).