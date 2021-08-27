



Відсьогодні Ощадбанк запускає оновлену версію корпоративного сайта www.oschadbank.ua. Як запевняють розробники, новий сайт більш простий, зручний та сучасний. Він задовольняє вимоги найвибагливішого користувача та слідує передовим тенденціям дизайну та зручності користування.

Серед основних переваг нового сайта Ощадбанку називають наступне:

Зручна навігація – ключові розділи розташовано компактно та зручно, і користувач легко і швидко може знайти те, що йому необхідно.

Адаптивний дизайн – перегляд з мобільних пристроїв став дійсно зручним, а пошук потрібної інформації займає лічені секунди.

Швидкість – відтепер сторінки завантажуються швидше.

Інклюзивність – для людей з вадами зору ми розробили режим зручного читання з можливістю збільшувати шрифт, обирати чорно-білий або біло-чорний режим перегляду.

Над оновленням сайта Ощадбанк працює з провідною українською студією веб-дизайну Vintage.

«2021 рік став для Ощадбанку роком оновлення основних цифрових каналів. Ми постійно додаємо нові функції до чат-бота. В липні в контакт-центрі з’явився голосовий помічник Софія. Сьогодні оновлено сайт, попередня версія якого функціонувала з 2016 року. Зрозуміло, що за п’ять років багато чого змінилось у технологіях веб-дизайну, підвищились вимоги клієнтів. Оновлений сайт допоможе в реалізації наших планів щодо активного просування продуктів Ощадбанку, адже він є одним з основних каналів digital-продажів», – зазначив Антон Тютюн, член правління Ощадбанку.

Щоб зробити перехід на новий дизайн більш комфортним, на кілька наступних місяців для користувачів залишено опцію вибору версії сайта, щоб вони поступово призвичаювались до оновленої версії.

Протягом певного часу новий сайт працюватиме в тестовому режимі, його доопрацювання триває.

Джерело: Прес-служба Ощадбанку