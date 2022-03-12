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Украинское медиасообщество просит Еврокомиссию наложить санкции на все российские телеканалы

Украинское медиасообщество просит Еврокомиссию наложить санкции на все российские телеканалы

Украинское медиасообщество просит Еврокомиссию наложить санкции на все российские телеканалы. Соответствующее открытое письмо было адресовано Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейской комиссии, и Вере Йоуровой, Вице-президенту Европейской комиссии.

Ведущие медиагруппы Украины — 1+1 media, StarLight Media, Медиа Группа Украина, Inter Media Group, Министерство культуры и информационной политики, ОО «Детектор медиа» и другие объединили усилия и обращаются с просьбой:

Наложить санкции на все российские телеканалы, имеющие покрытие через спутник или любую другую технологию и запретить их распространение на территории ЕС.

Вместо российских телеканалов рекомендовать провайдерам включать украинское телевидение, которое сейчас проводит марафон «Единые новости», в том числе на английском языке. Международное сообщество должно иметь бесперебойный доступ к объективной и честной информации о событиях в Украине.

«Российские телеканалы в своих многочисленных сюжетах оправдывают войну РФ в Украине, скрывают реальные масштабы военных действий и своих потерь, дискредитируют власть Украины и международных партнеров, нивелируют такими действиями демократические ценности и принципы, ставят под сомнение свободу слова как основу европейских ценностей, а также генерируют огромное количество фейков, вводя таким образом в заблуждение зрителей не только на территории РФ, но и в ЕС и США. Более того, россияне, проживающие как на территории РФ, так и за ее пределами, ориентируются на информацию, распространяемую российскими медиа, в связи с чем фактически лишены доступа к объективной информации или альтернативной точки зрения.

Важным шагом в направлении уменьшения влияния русской пропаганды, построенной на языке вражды и дезинформации, стало отключение вещания каналов RT и Спутник на территории западной и восточной Европы и западной части РФ. Однако влияние других контролируемых государством-агрессором каналов, до сих пор присутствующих на европейских спутниках, — RT News, RTR Planeta, Rossiya 24, NTV Mir, Soyuz, 8 kanal International, Pobeda International, 1 Kanal Europa, RT France, также несет разрушительный эффект для информационной безопасности всего мира, ведь редакционная политика таких каналов полностью контролируется государством, из-за чего эти медиа выступают рупорами российской пропаганды. В то же время, не все европейские компании спешат прекращать сотрудничество с российскими контрагентами в области распространения российских пропагандистских медиа, как это делает сейчас практически весь цивилизованный мир», — говорится в открытом письме.

В то же время, авторы письма призывают всех небезразличных журналистов, представителей общественных организаций, медиасообщества со всего мира присоединяться к подписантам открытого письма. Сделать это можно, отправив запрос на почту [email protected]


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