Украинское медиасообщество просит Еврокомиссию наложить санкции на все российские телеканалы. Соответствующее открытое письмо было адресовано Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейской комиссии, и Вере Йоуровой, Вице-президенту Европейской комиссии.

Ведущие медиагруппы Украины — 1+1 media, StarLight Media, Медиа Группа Украина, Inter Media Group, Министерство культуры и информационной политики, ОО «Детектор медиа» и другие объединили усилия и обращаются с просьбой:

Наложить санкции на все российские телеканалы, имеющие покрытие через спутник или любую другую технологию и запретить их распространение на территории ЕС.

Вместо российских телеканалов рекомендовать провайдерам включать украинское телевидение, которое сейчас проводит марафон «Единые новости», в том числе на английском языке. Международное сообщество должно иметь бесперебойный доступ к объективной и честной информации о событиях в Украине.

«Российские телеканалы в своих многочисленных сюжетах оправдывают войну РФ в Украине, скрывают реальные масштабы военных действий и своих потерь, дискредитируют власть Украины и международных партнеров, нивелируют такими действиями демократические ценности и принципы, ставят под сомнение свободу слова как основу европейских ценностей, а также генерируют огромное количество фейков, вводя таким образом в заблуждение зрителей не только на территории РФ, но и в ЕС и США. Более того, россияне, проживающие как на территории РФ, так и за ее пределами, ориентируются на информацию, распространяемую российскими медиа, в связи с чем фактически лишены доступа к объективной информации или альтернативной точки зрения.

Важным шагом в направлении уменьшения влияния русской пропаганды, построенной на языке вражды и дезинформации, стало отключение вещания каналов RT и Спутник на территории западной и восточной Европы и западной части РФ. Однако влияние других контролируемых государством-агрессором каналов, до сих пор присутствующих на европейских спутниках, — RT News, RTR Planeta, Rossiya 24, NTV Mir, Soyuz, 8 kanal International, Pobeda International, 1 Kanal Europa, RT France, также несет разрушительный эффект для информационной безопасности всего мира, ведь редакционная политика таких каналов полностью контролируется государством, из-за чего эти медиа выступают рупорами российской пропаганды. В то же время, не все европейские компании спешат прекращать сотрудничество с российскими контрагентами в области распространения российских пропагандистских медиа, как это делает сейчас практически весь цивилизованный мир», — говорится в открытом письме.

В то же время, авторы письма призывают всех небезразличных журналистов, представителей общественных организаций, медиасообщества со всего мира присоединяться к подписантам открытого письма. Сделать это можно, отправив запрос на почту [email protected]