Украина запустит производство собственного аналога ударного БПЛА «Ланцет» – Федоров

В скором времени в Украине начнется массовое производство новых дронов-камикадзе по типу российского «Ланцета». Такие дроны способны поражать врага на расстоянии до 40 км. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«В рейндже до 20 км у нас есть большое количество применяемых коптеров FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Мы видим по статистике. Нам нужно поражать на 40 км», – заявил он.
Михаил Федоров добавил, что украинские производители уже создали тестовые образцы и их уже проверили в боевых условиях.
«Уже есть боевые применения, но пока это единицы», – добавил вице-премьер.
Вскоре следует ожидать начала более широкого применения таких БПЛА. По предварительным данным, работу тестовых образцов этих беспилотников россияне почувствуют в течение двух месяцев.
«Трудно назвать конкретные даты, но я думаю, что в течение двух месяцев начнет появляться информация в российских пабликах, как горят их танки», – сказал Михаил Фдоров.
На внедрение серийного производства украинского аналога «Ланцета» может понадобиться примерно полгода – чтобы «разогнать рынок» таких дронов-камикадзе, поскольку «Ланцеты» достаточно технологичны.
«Сейчас на радарах есть несколько компаний, и мы тестируем их продукты. В ближайшие недели решится судьба контрактов на производство дронов типа Ланцет, — заявил Федоров.
Вскоре после этого беспилотники попадут в поле боя.
Во время полномасштабного нападения на Украину Россия активно применяет ударные беспилотники собственной разработки «Ланцет». В середине 2023 года заместитель начальника ГУ Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что страна-оккупант изготовила до 900 единиц этих дронов, из которых 850 применили в зоне боевых действий.
БПЛА «Ланцет» способен преодолевать расстояние до 40 км и двигаться со скоростью до 110 км/ч (до 300 км/ч при пикировании). Наибольшая масса составляет 12 кг (боевая часть – до 3 кг).
Источник: forbes
Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.