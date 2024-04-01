Украинская команда NAVI стала первым в истории чемпионом мира по Counter-Strike 2

Украинская киберспортивная команда одержала победу в финале чемпионата PGL Major Copenhagen 2024, где обыграли американцев из FaZe Clan. В результате NAVI стали первыми в мире чемпионами по Counter-Strike 2.

Команда победила на двух картах из трех. Команды играли на картах с разминированием бомбы: Ancient (украинцы победили 13 на 9), Mirage (здесь уже 13-2 в пользу FaZe) и Inferno (13 к 3 и титул едет в Украину). Призовой фонд турнира составляет $1,25 млн из них NaVi получит $500 тыс., Faze — $170 тыс.

В первом матче квалификации Natus Vincere одолели The Mongolz со счетом 13:10. Далее оказались сильнее команды G2 (13:11). В двух последних матчах квалификации NaVi проиграли командам Spirit и Cloud9 с одинаковым счетом 1:2. Это не помешало команде пройти дальше. В 1/4 финала турнира команда обыграла Eternal Fire со счетом 2:0. В полуфинале одолели G2 со счетом 2:1.

«Засыпать с радостью от победы любимой команды и просыпаться через несколько часов под звуки сирен и взрывов — это реальность болельщиков и персонала NAVI в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы развлечь вас, но мы просим вас помнить, с чем сталкивается наша страна ежедневно», — говорится в заявлении команды.

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Это вторая победа NAVI на чемпионате, после успеха в Стокгольме в 2021 году. Также это шестой финал для команды. PGL Major Copenhagen 2024 — первый в истории чемпионат по CS2. Следующий состоится в декабре этого года в Шанхае.

Во время трансляции чемпионата украинцы собрали 5,6 млн для «Азова». Владелец NAVI пообещал удвоить сумму сбора.

Источники: IT Ukraine, РБК-Украина, Oboz.ua

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