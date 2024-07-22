Украинская NAVI ─ чемпионы Esports World Cup! Кто стал лучшим игроком и какие призовые заработали?

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Украинская киберспортивная команда NAVI выиграла турнир Esports World Cup по игре Counter-Strike 2.

В финале, который состоялся 21 июля, «Рожденные Побеждать» одержали победу над командой G2. Поединок проходил в формате bo3 (best of 3) и закончился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

За победу в киберспортивном турнире Esports World Cup команда NAVI получила призовые в сумме $400 тыс., а также 1000 Club Points. Команда G2, занявшая второе место, получила $175 тыс. и 600 Club Points, а третье место принесло команде MOUZ $85 тыс. и 275 Club Points.

После завершения Esports World Cup в HLTV определили самого ценного игрока турнира. Им стал Валерий b1t Ваховский из NAVI, который закончил соревнования с рейтингом 1.33.

Лучшей картой для Валерия стала Nuke против FURIA на Opening Stage, где он набил 1.96 рейтинга. Также он продемонстрировал высокий уровень игры в других встречах с G2 и FaZe. Эта MVP-награда стала первой в карьере для b1t.

Онлайн-курс "AWS для початківців" від robot_dreams. Навчіться працювати з cloud-native системами та побудуйте власний застосунок для зберігання даних у системі AWS.Досвід і фідбек від Fullstack Developer in Amazon. Детальніше про курс

Состав команды NAVI:

Валерий b1t Ваховский (Украина);

Юстинас jL Лекавичус (Литва);

Алекси Алексиб Виролайнен (Финляндия);

Михай iM Иван (Румыния);

Игорь w0nderful Жданов (Украина);

Андрей B1ad3 Городенский (тренер, Украина).

В следующий раз NAVI выступит на турнире BLAST Premier Fall Groups 2024, который для украинской команды начнется 31 июля матчем против BIG.

Источник: navi 1, 2

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.