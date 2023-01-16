Украинский рынок труда в сфере IT в 2022 году: наем сократился на 13%, зарплаты остались на прежнем уровне, 50% удалённых рабочих мест

Главным событием 2022 года стала российско-украинская война, которая продолжается до сих пор. Каждая отрасль украинской экономики ощутила на себе ее разрушительную силу, и IT-сектор не стал исключением. Несмотря на существенные изменения и проблемы, рынок технологий смог не только выжить, но и работать на стабильном уровне. По данным IT Ukraine Association, за 10 месяцев 2022 года отрасль принесла $6 млрд экспортной выручки, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

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Проанализировав рынок труда в украинском IT-секторе по итогам 2022 года, специалисты Djinni пришли к следующим выводам:

Наем IT-персонала сократился (всего) на 13%. Учитывая обстоятельства, могло быть и хуже. При этом впервые за 10 лет в 2022 году было нанято меньше сотрудников, чем годом ранее. С мая ситуация с наймом стабилизировалась – количество наймов составляло около 1 тыс. в месяц, что указывает на утешительную перспективу.

Количество кандидатов онлайн выросло в 2,5 раза, в основном за счёт тех, кто переходит из других отраслей. К концу 2022 года количество кандидатов, ищущих работу (активно и пассивно), достигло рекордной отметки в 77 тыс. Начиная с марта, наблюдался устойчивый рост на 10 тыс. каждые три месяца. Количество онлайн-кандидатов без опыта или с небольшим опытом увеличилось в 4 раза за год.

Ежемесячное количество публикуемых вакансий сократилось в 2 раза с января 2022 года. В 2022 году рекрутеры опубликовали 168 тыс. уникальных вакансий, что на 10% меньше, чем в 2021 году. Падение ежемесячных публикаций более драматично – с 34,5 тыс. в январе 2022 года до 16 тыс. в ноябре.

Требования к кандидатам повышаются. Количество вакансий для неопытных кандидатов уменьшилось. В то же время среднемесячное количество заявок на вакансии без опыта увеличилось с четырех в январе-феврале до десяти в последующие месяцы.

Несмотря на ряд проблем в отрасли, зарплаты сохранились на уровне конца 2021 года. При этом зарплаты высококвалифицированных сотрудников даже возросли. Для новичков и кандидатов без опыта средняя зарплата остаётся на уровне около $500.

Около 50% рабочих мест теперь предусматривают полностью удалённую работу. В начале полномасштабной войны доля полностью удаленных позиций увеличилась с 27% до 55%, но в декабре сократилась до 48%. Вариант «кандидат может выбирать» стал набирать популярность после атак на энергетическую инфраструктуру Украины в октябре. Компании оборудовали свои офисы генераторами и терминалами Starlinks, чтобы сотрудники могли работать во время отключения электричества.

Источник: Djinni