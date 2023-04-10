Украинцы смогут бесплатно пользоваться поездом из Польши в Германию до конца мая

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для украинцев продлен период бесплатного проезда поездом из Польши в Германию. Граждане Украины смогут безвозмездно пользоваться поездом «Перемышль – Ганновер» до конца мая 2023 года.

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Отмечается, что поезд отправляется из Перемышля по нечетным числам апреля в 22:30. Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, при себе не нужно иметь посадочные талоны. Достаточно лишь предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Вместе с тем приоритет в перевозке предоставляется людям, имеющим браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они окажут помощь с размещением, а также помогут гарантированно попасть на следующий поезд.

В Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.