Укренерго: У 2020 році встановлена потужність вітряних та сонячних електростанцій зросла на 41%, а їхня частка виробництва — вдвічі





Укренерго зазначило, що у 2020 році частка ВЕС (вітряних електростанцій) та СЕС (сонячних електростанцій) у структурі виробництва електроенергії зросла вдвічі — до 6,8% (3,3% у 2019 р.) при загальному обсязі виробництва електроенергії 148,9 млрд кВт∙год. Встановлена потужність цих ВДЕ протягом року збільшилася на 1,9 ГВт (+41% у порівнянні з 2019 р.).

Найбільше зросла встановлена потужність СЕС, пік виробництва яких у весняно-літній період припадає на години денного зниження споживання (з 12:00 до 17:00), що потребує гнучких інструментів для їхнього балансування.

При цьому у 2020 році оператором системи передачі (ОСП) та операторами систем розподілу (ОСР) сумарно видано технічних умов на приєднання до мереж ОЕС України нової генерації ВДЕ встановленою потужністю 1374,95 МВт, з яких 1035,7 МВт – до мереж ОСП, де на СЕС припадає 78%. При цьому практично незмінною залишається встановлена потужність теплової та гідрогенерації, які сьогодні є ключовими у покритті пікового та напівпікового навантаження.

В Укренерго також зазначили, що відповідно до проєкту Звіту з оцінки відповідності генеруючих потужностей на період 2022-2031 рр., який наразі знаходиться на розгляді в НКРЕКП, для підвищення гнучкості енергосистеми необхідно вже у 2021-2022 роках спорудити щонайменше 2 ГВт високоманеврової генерації; 500 МВт energy storage, а при відсутності резервів первинного регулювання до 2022 р. – додатково не менше 200 МВт energy storage, а також законодавчим чином зобов’язати інвесторів при будівництві нових ВДЕ встановлювати energy storage або інші види компенсуючих потужностей в обсязі 20% від встановленої потужності ВДЕ.

Джерело: Укренерго