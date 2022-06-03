«Укрпошта» продаст на eBay 100 тыс. почтовых наборов «Русский военный корабль… ВСЬО!»

В своем онлайн-магазине на eBay, который Укрпошта запустила 25 мая, компания планирует продать 100 тыс. почтовых наборов «Русский военный корабль… ВСЬО!», каждый из которых содержит тематический марковый лист номиналом F или W, конверт и карту. Прежде всего, эти наборы рассчитаны на иностранцев, которые из-за высокой популярности марок с кораблем хотят приобрести себе памятный символ.

Кроме почтовых наборов, в онлайн-магазине можно приобрести брендированные футболки, свитшоты и кепки с изображением легендарной почтовой марки – официальный мерч Укрпочты, недавно появившийся в продаже.

Стоимость почтового набора «Русский военный корабль… ВСЕ!» – 49,95 дол. США и кроме стоимости самой продукции включает расходы на доставку и благотворительный взнос в размере 5 дол. США.

Сумма собранных таким образом благотворительных средств будет перечислена на счет Укрпочты в благотворительном фонде KSE Foundation и впоследствии направлена ​​на одну из благотворительных инициатив: организацию логистики гуманитарных грузов, закупку гуманитарной помощи или восстановление учебных заведений (школ и детских садов).

Напомним, Укрпошта стала первой «почтой» в мире с онлайн-магазином на eBay. Разработкой магазина занималось агентство Disqover Agency, которое является партнером компании по выводу товаров на мировые маркетплейсы.