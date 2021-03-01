Новости
Укрпошта стала логістичним партнером OLX.UA, протягом місяця доставка буде безкоштовною

Укрпошта стала логістичним партнером OLX.UA, протягом місяця доставка буде безкоштовною

Укрпошта стала логістичним партнером OLX.UA, протягом місяця доставка буде безкоштовною


Пресслужба компанії Укрпошта повідомила, що з 1 березня 2021 року всі замовлення на онлайн-майданчику OLX можна буде надсилати та отримувати Укрпоштою. Усі відправлення з OLX доставляються у рамках послуги «Укрпошта Експрес» у найкоротші терміни: до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України.

«За усіма законами економіки успіх компанії вимірюється її прибутками. І за цим критерієм в Укрпошти все добре ще з 2019 року. Але для мене та команди більш цінний інший фактор – довіра наших клієнтів: як великих онлайн-магазинів, так і малих підприємців. Адже коли бізнес обирає нас як логістичного партнера, він довіряє нам своїх клієнтів. А це найвище визнання. Укрпошта сьогодні у змозі виправдати цю довіру, забезпечуючи якісну та швидку доставку. Більше того, ми відкриваємо доступ до 10-мільйонної аудиторії українців у найвіддаленіших куточках країни. Тільки за 2020 рік це оцінили вдвічі більше корпоративних клієнтів, ніж рік до того, і ми на цьому не зупиняємось. Тож нехай наша співпраця з ОLX стане знаком для кожного, щоб почати користуватися Укрпоштою, якщо досі цього не зробили», – зазначив Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

Упродовж березня Укрпошта доставлятиме замовлення безкоштовно. З 1 квітня вартість доставки буде фіксована, незалежно від ваги (товари об’ємною вагою до 30 кг) і пункту відправлення покупця чи продавця.

«Організація зручної та швидкої екосистеми онлайн-покупок повинна стати пріоритетом для кожного бізнесу, – розповідає Катерина Онищенко, генеральний директор OLX Україна та Центральна Азія. – Лише за минулий рік кількість онлайн-замовлень з послугою OLX Доставка зросла на 90%, до 300 тис. угод на місяць. Це підтверджує, що українці готові оплачувати онлайн, а доставка буде найбільш передбачуваним та безпечним методом здійснення угод».

Нагадаємо, що з 1 лютого 2021 року Укрпошта приєдналась до світових поштових операторів, які обмінюються попередніми електронними митними даними про міжнародні поштові відправлення з товарними вкладеннями. Для цього клієнти пошти мають оформлювати митні декларації онлайн у особистому кабінеті користувача, мобільному застосунку чи системі АРІ. Отже Укрпошта відправляє міжнародні відправлення без «рукописних папірців» завдяки митним даним в електронному виді.

Джерело: Укрпошта

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить