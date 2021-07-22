«Укртрансбуд» пропонує побудувати через увесь Київ двоярусну платну естакаду для автомобілів довжиною 25 км і вартістю $2,2 млрд





Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко надіслав до Кабміну звернення президента Української транспортної корпорації по державному будівництву «Укртрансбуд» Віктора Блонського з пропозицією побудувати двоярусну автомобільну естакаду у Києві, а урядовці надіслали лист у КМДА. Про це йдеться у зверненні Офісу президента до Кабміну від 6 липня, яке є в розпорядженні видання «Наші гроші».

У зверненні Блонського до Тимошенка зазначається, що будівництво двоярусної автоестакади, яка буде розташована над діючою гілкою залізниці, що проходить через Київ, дозволить значно поліпшити транспортну ситуацію у столиці (вирішить проблему відсутності швидкісних автомагістралей та місць для паркування транспорту).

Передбачається, що естакада довжиною приблизно 25 км перетинатиме місто зі сходу (район метро Святошин) на захід (район в’їзду з правого берега на Дарницький міст), що дозволить дістатися з одного кінця Києва в інший менше ніж за півгодини. У місцях примикання з основними проспектами (через кожні 5-6 км) будуть передбачені в’їзди/виїзди, а також перехоплюючі паркінги. Загальна приблизна кількість місць для паркування – 25 тис.

На ділянках естакади планується встановити сонячні батареї для власних потреб (освітлення, світлофори). Також розглядається можливість використання електроенергії, отриманої від батарей, для підігріву дорожнього покриття в зимовий час. Крім того, уздовж естакади будуть встановлені захисні екрани, які знижуватимуть шум та концентрацію шкідливих речовин.

Загальний строк будівництва естакади – 5 років. Зазначається, що реалізація проєкту не призведе до перекриття основних автомагістралей та не буде заважати руху залізничного транспорту. Роботи виконуватимуться на кількох ділянках одночасно, що дозволить вводити їх в експлуатацію по факту готовності (приблизно через півтора роки після початку робіт).

Планується, що загальна вартість робіт складатиме від $2,2 млрд. Реалізація проєкту буде виконуватися за рахунок іноземних інвестицій. Повернення інвестицій планується завдяки платному використанню естакади.

Розрахункова кількість транспорту, що пересувається по естакаді, – 120-150 тис автівок на добу. Вартість проїзду для легкових автомобілів – 50 грн., для автомобілів середньої вантажопідйомності та автобусів – 75 грн., для вантажного транспорту – 150 грн. (враховується курс $1 – 27 грн.).

Термін окупності проєкту – 15 років. Термін концесії – 20 років, після чого об’єкт передається державі.

В «Укртрансбуд» зазначили, що вже провели переговори з компаніями із Туреччини, США, Китаю, та отримали підтвердження щодо готовності фінансування проєкту та спільної роботи з будівництва.

Джерело: Наші гроші