«Укрзалізниця» создаст интерактивную карту движения поездов — их можно будет отслеживать 24/7

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В обозримом будущем «Укрзалізниця» запустит интерактивную карту движения поездов, что позволит автоматизировать все процессы и отслеживать передвижение составов в реальном времени 24/7. Об этом сообщил новоиспеченный глава компании Владимир Жмак в своем Telegram-канале.

Одновременно государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок занимается еще рядом вопросом, включая увеличение пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала для наращивания объемов перевозок, расширения плеч обслуживания одним локомотивом, электрификацию определенных участков с целью освобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы.

Увы, никаких точных сроков глава «Укрзалізниця» не предоставил, но отметил, что соответствующий пакет решений уже готов для обсуждения и будет рассмотрен на ближайшем заседании правления.

Источник: Владимир Жмак Telegram