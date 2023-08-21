Новости Новости 21.08.2023 в 17:46

«Укрзалізниця» показала обновленные плацкартные вагоны – с индивидуальным освещением, кондиционером и розетками

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Укрзалізниця» показала обновленные плацкартные вагоны – с индивидуальным освещением, кондиционером и розетками

«Укрзалізниця» поделилась изображениями обновленного интерьера плацкартных вагонов поезда №7/8 Киев-Черновцы. Отмечается, что компания провела модернизацию наиболее социального сегмента подвижного состава.

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«Укрзалізниця» показала обновленные плацкартные вагоны – с индивидуальным освещением, кондиционером и розетками

Капитально-восстановительный ремонт вагонов проводился на собственных мощностях компании «Укрзалізниця». После модернизации, эти вагоны получили современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты и качественное освещение с возможностью индивидуального управления. Также на изображениях можно видеть розетки у спальных мест, что позволит в дороге зарядить мобильные гаджеты. О наличии сети Wi-Fi в вагонах не сообщается.

«Укрзалізниця» показала обновленные плацкартные вагоны – с индивидуальным освещением, кондиционером и розетками

«В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление», ─ отмечают в компании «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» показала обновленные плацкартные вагоны – с индивидуальным освещением, кондиционером и розетками

Пока не сообщается, будут ли аналогичным образом модернизированы вагоны других поездов.

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