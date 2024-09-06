Умные часы Honor Watch 5 получили больший дисплей и до 15 дней автономной работы

Honor анонсировала новые умные часы Honor Watch 5, которые пришли на замену прошлогодним Honor Watch 4. Новинка имеет больший и более яркий экран, улучшенный срок работы батареи и более точное отслеживание состояния здоровья.

Honor Watch 5 получили прямоугольный 1,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450×390 пикселей и максимальной яркостью 1000 нит. Умные часы имеют металлический каркас из алюминия 6-й серии, вращающуюся ручку для облегчения управления, а также динамик и микрофон для звонков через Bluetooth.

Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а также водонепроницаемость 5ATM, что позволяет использовать часы во время плавания. Они способны отслеживать различные спортивные активности и оснащены GPS-позиционированием на устройстве. Для подключения к смартфонам используется модуль беспроводной связи Bluetooth 5.2. Устройство имеет 4 ГБ встроенной памяти для хранения музыкальных композиций. Часы работают под управлением Honor MagicOS 8.

Среди новых функций Honor Watch 5 ─ Scientific Sleep Management, Healthy Morning Report и Quick Health Scan, которые помогут пользователям следить за своим здоровьем.

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Кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 480 мАч обеспечивает на 21% большую плотность энергии по сравнению с аккумулятором в Honor Watch 4. В сочетании с оптимизатором потребления энергии на системном уровне Honor OS Turbo X батарея обеспечивает до 15 дней автономной работы при типичном использовании.

Умные часы Honor Watch 5 будут предлагаться в черном, золотистом и зеленом цветах. Цена и сроки начала продаж пока не разглашаются.

Источник: gsmarena

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