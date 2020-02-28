Умные часы Timex Ironman R300 GPS работают автономно до 25 дней и стоят $120





Американский бренд Timex представил умные часы Ironman R300 GPS, которые предлагают основные виды тренировок, мониторинг сердечного ритма, советы от ведущих спортсменов и тренеров, ряд показателей активности в течение дня, уведомления о звонках и сообщениях, возможность погружения в воду на глубину до 30 м и неплохую автономность. При этом стоимость Ironman R300 составляет всего $120.

Как и модель Timex Ironman One GPS, эту новинку можно отнести скорее к фитнес-браслету, чем к умным часам, но компания позиционирует их как «умные часы для спорта». Потенциальные владельцы Ironman R300 – пользователи, которым нужен надёжный фитнес-трекер без лишних функций, но с длительным временем автономной работы. Производитель заявляет, что автономность гаджета составляет до 25 дней при выключенном GPS. Если он включен, время работы сокращается до 20 часов.

Остальные функции – то, что вы ожидаете увидеть в подобном устройстве. Здесь есть возможность менять циферблат, листать экраны и просматривать данные тренировок. Часы поставляются с силиконовым ремешком в сером, чёрном и серебристом вариантах расцветки.

Источник: Engadget