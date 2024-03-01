Новости Технологии 01.03.2024 в 09:00 comment views icon

Умные контактные линзы Xpanceo на MWC 2024: XR, расширение возможностей зрения, мониторинг здоровья

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Умные контактные линзы Xpanceo на MWC 2024: XR, расширение возможностей зрения, мониторинг здоровья

Четыре умные контактные линзы Xpanceo с различными функциями, показанные на Mobile World Congress 2024, в будущем объединят в одно универсальное устройство. Это произойдет, когда компания сможет разработать достаточно тонкие и прозрачные материалы. Пока что каждый из прототипов демонстрирует отдельные разработки:

  • «Голографическая» линза с функцией дополненной реальности
  • Биосенсорная линза с датчиком давления
  • Линза с наночастицами для расширения возможностей зрения (super vision)
  • Линза с прозрачной электроникой

Линза с сенсором предназначена для измерения глазного давления и предупреждения владельца о симптомах глаукомы. Линза «супер зрения» использует наночастицы, которые должны улучшить видимость при слабом освещении или масштабировать изображение. Однако на выставке люди не вставляли линзы в глаза — их возможности демонстрировались на специальных платформах.

Розумні контактні лінзи умные контактные линзы

Цель Xpanceo — совместить все эти технологии в единой универсальной линзе. Разработка необходимых материалов и компонентов все еще продолжается, однако компания надеется на начало финальных испытаний уже в 2026 году.

В планах Xpanceo есть интеграция в устройство нейроинтерфейса — линзой можно будет управлять непосредственно мыслями. Перечень сенсоров мониторинга должны пополнить датчики уровня глюкозы, кровяного давления, уровня кортизола и другие. Линза сможет сообщением предостеречь от еще одной чашки кофе, если артериальное давление повышено.

Наночастицы не только будут предоставлять суперспособности зрения, но и корректировать его болезни: косоглазие, близорукость и тому подобное. В необходимых случаях линза будет динамично менять собственные характеристики, чтобы всегда обеспечивать отличное зрение.

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Розумні контактні лінзи умные контактные линзы

Сейчас развитию технологии мешают физические ограничения традиционных оптоэлектронных материалов. Xpanceo сейчас конструирует новые материалы и миниатюрную электронику, в том числе и с помощью искусственного интеллекта, который хорошо показывает себя в поисках новых материалов.

Источник: Techradar

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