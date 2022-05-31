UNIT.City возобновил работу — как работает инновационный парк в условиях войны?

В Киеве возобновил свою работу UNIT.City — технологический парк открыл свою инфраструктуру для резидентов и гостей, а также рассказал о новой модели работы в условиях войны.

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С первого дня российского вторжения, UNIT.City не прекращал свою работу и работал в ограниченном формате, ориентируясь на потребности сообщества. В частности, в этот период была введена опция free rent, позволяющая компаниям-резидентам платить арендную ставку исходя из собственных возможностей. Она действует и сейчас. Сообщается, что после трех месяцев войны ни один резидент не покинул инновационный парк.

С 30 мая уже доступны: все пять бизнес-кампусов, коворкинг, лаборатория быстрого прототипирования, конференц-залы и площадки для проведения мероприятий. Также постепенно будут возобновлены образовательные программы и акселераторы для поддержки украинских стартапов.

В UNIT.City сообщили, что к концу войны ключевым приоритетом является безопасность. Вся территория парка усиленно охраняется, бомбоубежища оборудованы всем необходимым для продолжительного пребывания резидентов.

«Сегодня UNIT.City, пожалуй, самое безопасное место для ведения бизнеса в Киеве – отмечает Кирилл Бондарь, партнер и СFO UNIT.City. – Чем больше людей сейчас вернутся к работе, тем быстрее восстановится экономика нашей страны. А это – самая главная задача украинского бизнеса в нынешних условиях» Администрация UNIT.City

UNIT.City в формате «вопрос-ответ» подробно рассказал об изменениях и условиях работы.

Как будет работать UNIT.City?

Территория инновационного парка полностью открыта для действующих и потенциальных резидентов. Гости могут воспользоваться услугами коворкинга, а для резидентов UNIT.Kharkiv и Lviv.Tech.City, коворкинг в Киеве будет бесплатным. Из общей инфраструктуры уже доступны UNIT.Cafe и точки быстрого питания. В дальнейшем будет возобновлена ​​работа ресторана, уличные кафе и спортивный хаб.



График работы и доступ к территории в условиях военного положения будут обеспечены с 8-00 утра до 20-00 вечера ежедневно без выходных.

Как будет обеспечена безопасность людей на территории парка?

В целях безопасности резидентов и посетителей, в UNIT.City организовано два современных бомбоубежища общей вместимостью около 1000 человеко-мест. Они оборудованы всем необходимым для работы в условиях длительной воздушной тревоги. В частности, запасами питьевой воды, рабочими местами, интернетом и мультимедийными системами.

Также введен усиленный пропускной режим, введен повышенный уровень охраны и патрулирования территории службой безопасности парка.

Как будет обеспечена работа ивент-площадок?

Конференц-залы будут работать, как всегда, с обязательным соблюдением всех правил безопасности и норм законодательства. Например, во время воздушной тревоги гости будут обязательно спускаться в бомбоубежище, где, по желанию организаторов, мероприятие может быть продолжено, благодаря мультимедийному оборудованию, установленному там.

Будут ли восстановлены образовательные программы?

В скором времени планируется возобновить бесплатные акселераторные программы для стартапов. Команда проекта активно взаимодействует с международными партнерами, чтобы стартапы с Украины могли приобщиться к образовательным и инвестиционным программам Европы, Азии и США.

Сколько резидентов уже вернулось или планирует вернуться на работу?

С 30 мая к работе вернулось около 200 человек. Согласно предварительным заявкам, в ближайшие дни ожидается еще 400, а в целом до конца июня администрация надеется на возвращение в парк большей части всех компаний.