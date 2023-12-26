uResidency ─ Минцифры запустила бета-тест электронного резиденства для иностранных предпринимателей

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о запуске закрытого бета-тестирования программы е-резидентства uResidency.

Как отмечают в ведомстве, uResidency – это программа электронного резидентства, благодаря которой граждане других стран смогут регистрировать ФОП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира, уплачивая налоги в украинский бюджет. Программа направлена на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы. В фокусе – специалисты из IT-сферs и специалисты, предоставляющие онлайн-услуги в сфере креативной экономики.

В uResidency все услуги автоматизированы и доступны онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов. У будущих е-резидентов будут преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов.

Чтобы стать е-резидентом, зарубежным предпринимателям не нужно ехать в Украину. Для получения статуса достаточно пройти одноразовую офлайн-верификацию в украинском консульском учреждении в стране проживания.

«Программа станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей. А также будет популяризировать бренд Украины как цифрового государства», – заявляет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Над программой uResidency работали 3 года, и теперь наконец-то готовы запустить бета-тестирование. После окончания бета-теста программа будет доступна гражданам первых четырех стран – Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Постепенно этот перечень будет пополняться.