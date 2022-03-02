Уряд перезапускає «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань 1545
Уряд України повідомив про перезапуск «гарячої лінії» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань 1545.
Зокрема, йдеться про повідомлення про:
- проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
- пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;
- евакуацію та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;
- потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
- потреби у ліках;
- потреби у пальному;
- питання соціальних виплат, отримання пенсій;
- проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.
Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Дзвінки з території України — безплатні. Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії» +38 044 284 19 15.