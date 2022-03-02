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Уряд перезапускає «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань 1545

Уряд перезапускає «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань 1545

Уряд перезапускає «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань 1545

Уряд України повідомив про перезапуск «гарячої лінії» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань 1545.

Зокрема, йдеться про повідомлення про:

  • проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
  • пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;
  • евакуацію та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;
  • потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
  • потреби у ліках;
  • потреби у пальному;
  • питання соціальних виплат, отримання пенсій;
  • проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

Уряд перезапускає «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань 1545

Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Дзвінки з території України — безплатні. Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії» +38 044 284 19 15.


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