Уряд схвалив запровадження системи онлайн-моніторингу та оцінки якості держпослуг





Уряд ухвалив постанову Мінцифри, яка дозволить запровадити онлайн-моніторинг та оцінку якості надання адмінпослуг у держустановах.

У Мінцифрі хочуть створити автоматизований інструмент для збору та систематизації інформації про надання адмінпослуг з метою підвищення їх якості. За задумом, відвідувачі зможуть залишити відгук за допомогою QR-опитувань у держустановах, через SMS, Viber та телефонні інтерв’ю. Крім цього, фронтофіси відвідуватимуть таємні покупці, що перевірятимуть рівень сервісу без відома держустанови. Незабаром залишити відгук можна буде також на Платформі Дія Центрів.

«Завдяки моніторингу в держорганів з’являться метрики для вимірювання ефективності роботи та якості сервісу, а в громадян — єдине джерело для надання зворотного зв’язку. Це дозволить отримати об’єктивну картину рівня задоволеності всіх учасників процесу й перетворити Україну на сервісну державу. Так місцева влада та уряд зможуть ухвалювати ефективні рішення та покращувати держсервіс завдяки об’єктивній та своєчасній інформації». із повідомлення Мінцифри

Створення системи онлайн-моніторингу та оцінки якості надання адмінпослуг в уряді називають ще одним кроком до повної цифровізації звітності та переходу до режиму «‎без паперів». Буквально на минулому тижні президент України Володимир Зеленський підписав закон про режим «‎без паперів», який передбачає цифровізацію усіх публічних послуг в Україні: державні органи не зможуть вимагати від українців паперові документи, якщо інформація вже є у державних реєстрах.