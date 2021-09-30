



Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що в Києві вперше для безпеки та зручності велосипедистів встановили гумовий борт для відокремлення велосипедної смуги від зони паркування автотранспорту. Такі конструкції широко використовують у різних європейських містах, зокрема, у Парижі, Берлині, Лондоні, але для столиці дорожній гумовий борт був спеціально розроблений українським виробником у співпраці із Сектором організації веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Серед переваг конструкції на вул. Рейтарській — висота 12 см, що унеможливлює заїзд автотранспорту, один похилий бік для уникнення чіпляння педаллю велосипеда та світловідбивальні елементи для забезпечення видимості в нічний час.

У той же час Кабмін схвалив зміни, які будуть внесені в Правила дорожнього руху, зокрема, багато нововведень пов’язані з рухом велосипедистів. Згідно зі змінами, дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Крім того, детально регламентується, як саме повинні переміщатися велосипедисти, вказані їхні права й обов’язки.

Так, велосипедна доріжка – доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах. Новий термін – велосипедна смуга. В ПДР вказано, що це смуга, призначена для руху на велосипедах в межах проїзної частини вулиці та/або дороги, яка позначена дорожнім знаком і відповідною дорожньою розміткою.

Основна ж частина змін пов’язана з появою нових дорожніх знаків і розмітки: для позначення житлової зони, велосипедної доріжки, пішохідної доріжки, розділювальної смуги, суміжної смуги, платної дороги, електрозарядної станції, роботи евакуатора тощо.

Також з’явиться розмітка на поверхні піднесеного пішохідного переходу та лежачого поліцейського; яка вказує на наближення до кільцевої розв’язки; перед виходами з території шкіл; яка вказує місце концентрації ДТП; для позначення виділених місць парковки уздовж доріг тощо. До наявної вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона.

Джерело: КМДА, Хмарочос