В Австралии начали строительство крупнейшего в мире радиотелескопа SKA – он поможет в изучении ранней Вселенной и тёмной энергии

Австралия приступила к строительству своей части радиотелескопа в рамках международного проекта Square Kilometer Array (SKA). По замыслу авторов проекта, совместными усилиями удастся создать крупнейший в мире радиоинтерферометр.

Австралийская часть системы – SKA-Low – будет включать массив из 131 072 антенн, расположенных в западной части страны. Это будет 512 групп по 256 «древовидных» антенн в каждой из них. Поперечник центрального ядра составит 1 км. От него будут расходиться три спиралевидных рукава с группами антенн. Максимальное расстояние между двумя самыми дальними станциями составит 65 км, а площадь всей конструкции – 400 тыс. м2. Как следует из названия SKA-Low, массив будет фокусироваться на низкочастотных сигналах. Ожидается, что он будет в 8 раз более чувствительным, чем существующие телескопы, и сможет картографировать космос примерно в 135 раз быстрее.

В Южной Африке планируется построить массив из 197 обычных «тарелок». Эта часть под названием SKA-Mid сосредоточится на изучении сигналов в среднем диапазоне спектра.

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Австралийский сегмент является совместным проектом специальной организации SKA Organization и Национальной организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO). Ожидается, что комбинированная антенная решетка, первоначально задуманная в 1991 году, изменит радиоастрономию. Новый массивный радиотелескоп позволит наблюдать и изучать ранние этапы развития Вселенной, может дать новое представление о формировании первых звезд. Также он должен помочь исследовать тёмную энергию и её потенциальное влияние на космическое расширение. Чрезвычайно высокая чувствительность может быть даже полезна при поиске внеземной жизни, хотя разрешение будет ограничивать наиболее детальные поиски относительно близкими звёздами. Директор доктор Сара Пирс сказала, что телескопы могут обнаружить радар аэропорта на планете «в десятках световых лет от нас».

Источник: Engadget