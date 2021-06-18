В Instagram Reels появилась реклама

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Сервис Instagram начинает демонстрировать рекламу в потоке короткого креативного видео Reels (конкурент TikTok).

Рекламные ролики будут выглядеть так же, как и другие видео Reels – полноэкранные зацикленный видео продолжительностью до 30 секунд. Рекламные публикации размещаются между обычными видео в ленте. Для идентификации рекламного контента будет использоваться небольшой тег «sponsored», размещаемый под названием аккаунта рекламодателя.

Сервис Instagram начал тестировать рекламу в Reels в Австралии, Бразилии, Германии и Индии в апреле. А теперь демонстрация рекламы становится глобальной – для пользователей во всех странах, где доступна возможность использования Reels. Сейчас этот поток креативного видео доступен в «более чем 80 странах», заявил представитель Instagram.

Источник: The Verge