Забудьте о Chrome: Samsung запустил полноценную версию браузера для Windows с новыми функциями

Олександр Федоткін

Забудьте про Chrome: Samsung запустив повноцінну версію браузера для Windows з новими функціями

Браузер Samsung Internet отныне перестает существовать исключительно на мобильных устройствах и становится доступным на Windows, готовясь составить конкуренцию Chrome.


Полноценная версия браузера выходит через несколько месяцев после того, как в начале года Samsung выпустил бета-версию. Версия браузера Samsung для Windows имеет весь стандартный набор функций, включая возможность синхронизации закладок и истории просмотров между телефоном и компьютером. Просмотр на одном из устройств также можно продолжить с того же места, где он был приостановлен на другом.

Такие эксклюзивные функции как Samsung Pass позволяют безопасно хранить данные для входа и осуществлять автоматическое заполнение личных данных. Браузер имеет голосового помощника на основе ИИ, разработанного совместно с Perplexity. Он понимает контекст веб-страниц и даже может читать открытые вкладки пользователей. В частности, его можно попросить составить маршрут путешествия на основе данных из тех или иных ресурсов. Он может обобщать и сравнивать информацию из нескольких открытых вкладок одновременно.

ИИ может помочь найти необходимый фрагмент в видео без необходимости поиска вручную. Он понимает содержание видео и способен перейти непосредственно к необходимому моменту. Он также успешно анализирует историю просмотров, используя удобный пользователю язык.


Вместо того чтобы запоминать ключевые слова, ИИ можно просто попросить найти необходимую тему или товар и он найдет нужную страницу. Браузер доступен для устройств на Windows 11 и Windows 10 (версии 1809 и новее). Однако функции Agentic AI пока доступны только пользователям из США и Южной Кореи. В будущем Samsung обещает расширение к ним пользователям из других стран. Скачать браузер можно непосредственно с сайта Samsung Browser.

Ранее мы писали, что OpenAI готовит «суперпрограмму«: ChatGPT, браузер и Codex в одном решении. В то же время Mozilla начала «капитальный» редизайн Firefox, который фактически превратит его в новый браузер.

Источник: Neowin; Samsung

