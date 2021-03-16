В Києві почали розгортати сучасну систему автоматичного моніторингу якості повітря (онлайн-мапа)





Управління екології та природних ресурсів КМДА почало розгортання сучасної системи, що здійснюватиме системний автоматичний моніторинг якості повітря (CAQI) міста Київ. Перші два пости вже встановлені та працюють в Дарницькому та Дніпровському районах міста, до кінця поточного року буде встановлено ще три подібні пости на правому березі столиці.

Нові пости знаходяться за адресами: вул. Архітектора Вербицького, 26 та Харківське шосе, 7/1. І це не випадково, бо саме на лівому березі міста розташовані основні промислові джерела забруднення повітря у Києві. Вневдовзі такі осередки спостереження з’являться і в інших районах столиці. Їх унікальність для Києва у тому, що вони можуть передавати результати вимірювань в режимі онлайн.

Пости оснащені сучасними аналізаторами для визначення концентрації в атмосферному повітрі таких шкідливих речовин:

пил PM2.5 та PM10

діоксид азоту (NO2)

оксид азоту (NO)

діоксид сірки (SO2)

оксид вуглецю (CO)

приземний озон (O3)

бензол

формальдегід

бензопірен

метилмеркаптан

важкі метали

Тепер за даними якості повітря з цих постів кияни можуть слідкувати у режимі реального часу на онлайн-мапі (http://asm.kyivcity.gov.ua/), у тому числі через сайт Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Обладнання та програмне забезпечення на нових постах відповідає кращим європейським стандартам, зокрема, директивам ЄС та рекомендаціям ВООЗ. Системи з аналогічним принципом роботи працюють у Лондоні, Парижі, Мюнхені та інших європейських містах.

За міжнародними стандартами на місто з населенням до шести мільйонів має бути щонайменше 13 таких постів. Тож міська влада має намір продовжити розбудову системи автоматичного моніторингу і до кінця року встановити як мінімум ще три подібні пости на правому березі.

«Поки місто має два таких пости моніторингу. Ще три плануємо встановити до кінця цього року. Наразі управління екології та природних ресурсів КМДА напрацьовує план розвитку системи моніторингу і поетапного встановлення таких постів у всіх районах столиці. Києву потрібна власна стратегія поліпшення екологічної ситуації, яка брала б до уваги усі сфери життєдіяльності міста, що впливають на стан повітря – транспорт, діяльність промислових підприємств, озеленення та інші», – наголосив Віталій Кличко.

Управління екології та природних ресурсів КМДА спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України також розпочало попередні перемовини з передачі даних про якість атмосферного повітря з вже встановлених постів у систему індексу якості повітря Європейського екологічного агентства.

Зазначимо, що історично у Києві якість атмосферного повітря багато років поспіль вимірювалась Українським гідрометцентром — у 16 різних точках по місту чотири рази на добу проводяться забори проб повітря і лабораторним методом визначається рівень забруднення. Однак ці дані корисні лише для аналізу у певному часовому проміжку і за ними не можна було слідкувати в режимі онлайн.

Джерело: КМДА