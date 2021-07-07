В Києві встановили еколаву з мохом, що очищує повітря та зменшує пил і шум (вона еквівалентна парку з 275 дерев)





Компанія «ЕСКА Капітал» спільно з командою українських екологів та інженерів встановила в київському сквері «Небесної сотні» moss-модуль для очищення повітря, зменшення пилу і шуму.

Це екомодуль з мохом, всередині якого міститься металевий каркас. Зовні він покритий деревом та світло-сірим композитом. Мох кріпиться до спеціального агроволокна і буде зволожуватися автономною системою поливу, яка вбиратиме дощову воду і за потреби — віддаватиме моху. Лавку зробили ергономічною, щоб на ній було комфортно сидіти. Сам модуль розмістили на краю скверу, бо мох любить тінь.

Проєкт виконали за німецькою технологією, яку випробували в Лондоні у 2018 році. За словами творців такий moss-модуль здатен фільтрувати повітря в радіусі 50 метрів і виконує функцію, еквівалентну 275 деревам. Це відбувається завдяки біологічним властивостям моху. Якщо «розгорнути» всю поверхню листочків моху, то площа буде величезною, як і площа людських легень, якщо «розгорнути» альвеоли.

«Ми фінансуємо малий та мікробізнес на купівлю техніки й авто. А оскільки транспорт генерує викиди в атмосферу і спричиняє зміну клімату, ми несемо за це екологічну та соціальну відповідальність. Moss-модуль — це наш подарунок місту 🌿💚 Ми зменшуємо свій вуглецевий слід» — зазначили в «ЕСКА Капітал».

Джерело: «ЕСКА Капітал»