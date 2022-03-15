В Києві запровадили комендантську годину з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

«Сьогодні – складний і небезпечний момент.

За рішенням військового командування, відсьогодні — 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година.

Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дойти до укриття.

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня.

Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, — в укритті» — зазначив Віталій Кличко.