В Конгрессе США прошло первое за 50 лет слушание по НЛО — Пентагон сообщил о росте количества сообщений о необъяснимых явлениях в небе почти втрое

Необычные слушания 17 мая в Конгрессе поставили перед американскими чиновниками необычные вопросы во вторник. Слушание касалось НЛО, которые отныне именуются как «неопознанные воздушные явления» (unidentified aerial phenomena — UAP). Подкомитет Палаты представителей по разведке по борьбе с терроризмом, контрразведке и противодействию распространению оружия провел сессию в формате вопрос-ответ, пригласив двух представителей Пентагона на редкую публичную дискуссию по одному из самых спорных тем.

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«UAP необъяснимы, это правда. Но они настоящие. Их нужно расследовать, чтобы многие угрозы были развеяны», — сказал в своем вступительном слове представитель штата Индиана Андре Карсон.

Во время слушаний заместитель директора военно-морской разведки США Скотт Брей поделился рассекреченным видео неопознанного объекта в форме сферы, который «приближается» к пилоту, летящему на полигоне ВМФ, и виден лишь на нескольких коротких кадрах.

«У меня нет объяснения, что это за объект», — сказал он о записи.

Затем последовало закрытое слушание, на котором представители Пентагона обсудили технические особенности того, как американские военные собирают данные о UAP. Представители армии также опровергли наличие материальных доказательств чего-то, что имеет внеземное происхождение.

Министерство обороны создало специальную целевую группу для расследования UAP в 2020 году. Миссия спецгруппы — «обнаружить, проанализировать и каталогизировать UAP, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США».

Оперативная группа UAP Пентагона ведет базу данных о необъяснимых наблюдениях с воздуха, и Брей отметил, что в настоящее время она содержит 400 отчетов о таких сообщениях. А менее года назад их было 143.

Одно из возможных объяснений (но маловероятное), что некоторые UAP могут быть гиперзвуковыми технологиями Китая или рф, предназначенными для слежки за военными действиями США. К другим гипотезам происхождения UAP относятся потерянные метеозонды и визуальные искажения, вызванные фото- и видеооборудованием.