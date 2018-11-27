В MOYO сообщили, что покупатели сети сэкономили более 5 млн гривен на «черной пятнице», самые популярные товары — смартфоны, телевизоры и PS4

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Представители компании MOYO сообщили, что распродажа Black Friday 2018 позволила покупателям этой сети электроники сэкономить свыше 5 млн гривен на акционных предложениях. Данные получена аналитиками компании по результатам распродажи, которая проходила на сайте и в розничных магазинах сети в период с 15 по 26 ноября.

В этом году наибольшим спросом в период распродажи пользовались телевизоры и смартфоны. Примечательно, что более востребованными были телефоны стоимостью до 10 тыс. грн, тогда как телевизоры покупались, в основном, в ценовом диапазоне 15-20 тыс. грн.

Интересно, что достаточно высокие скидки на игровую приставку PlayStation 4, а также аксессуары и игры к ней, вывели продукцию Sony в топ самых востребованных товаров «черной пятницы».

Еще одной популярной категорией товаров «черной пятницы» этого года стали ноутбуки. При этом спросом пользовались как «бюджетные» модели стоимостью до 10 тыс. грн, так и представители высокого ценового сегмента, поскольку скидки на них были больше в абсолютном выражении.

В MOYO также отметили, что в период распродажи покупатели ежедневно совершали в среднем на 50% больше покупок, чем в обычный день. При этом в саму «черную пятницу» 23 ноября 2018 года этот показатель вырос на 150%.

Источник: MOYO