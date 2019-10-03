В новой прошивке фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 разрешили регулировать время активности подсветки в диапазоне 5-10 сек.

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Совсем недавно популярный фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 получил долгожданное обновление с поддержкой украинского языка интерфейса, а теперь стало известно об еще одном полезном улучшении, которое появится в новой прошивке.

Пользователям браслета наверняка знакома ситуация, при которой дисплей гаснет раньше, чем успеваешь изучить необходимую информацию на нем. Дело в том, что по умолчанию в браслете установлен период отключения подсветки длительностью 5 секунд, при этом изменить его нельзя.

В новой прошивке с номером 1.0.7.04 появилась возможность настроить необходимый период активности подсветки в диапазоне от 5 до 10 секунд с шагом в секунду. Таким образом те, кто не успевал изучить все данные на экране теперь получит вдвое больше времени на это.

Среди других улучшений обновления также называют улучшенное отслеживание активности в режиме плавания, новые «обложки» для часов и другие менее заметные изменения. Прошивку уже получили некоторые пользователи Xiaomi Mi Band 4 в Турции, до других стран она доберется спустя несколько дней.

Источник: GSMarena