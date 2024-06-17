В Одессе представили Stalker 5.0 — это не игра, а новый морской дрон

В Одессе, на международном форуме по безопасности черноморского региона Black Sea Security Forum 2024, представили беспилотный катер Stalker 5.0. Морской дрон демонстрировали в актовом зале мероприятия.

Безэкипажный катер Stalker 5.0 длиной 5 м и шириной 1,2 м стоит €60 тыс. Он оснащен транспортным отсеком и может доставлять грузы. Также дрон выполняет функции разведки и патрулирования морского или речного побережья, а также боевые задачи. Stalker 5.0 имеет систему управления и видеотрансляции с помощью Starlink.

Надводный беспилотник оснащен бензиновым двигателем на 60 л. с., который обеспечивает максимальную скорость 40 узлов (75 км/ч) и крейсерскую скорость 30 узлов (55 км/ч). Запас топлива и характеристики позволяют дрону участвовать в операциях на дальности до 600 км. Вес установленной боевой части может достигать до 150 кг.

Эксперт отмечает, что надводный дрон Stalker 5.0 несколько уступает характеристикам катера Magura V5, однако почти в 5 раз дешевле. Magura способен нести боевую часть 320 кг и проводить операции на расстоянии до 800 км. Однако этот дрон ориентировочно стоит $270 тыс. Удешевление морских дронов позволит использовать их чаще, в больших количествах и против более мелких целей, делая их использование более эффективным с военной и экономической точки зрения.

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Источник: Думская, Милитарный