В одном из городов Калифорнии запустят эксперимент по выплате безусловного базового дохода в сумме $6 тыс. в год

Жителям портового городка Стоктон в Калифорнии начнут выплачивать безусловный базовый доход в сумме $500 в месяц или $6000 в год. Экспериментальный проект под названием «Стоктонская демонстрация экономических прав и возможностей» будет запущен в августе 2018 года.

Данный проект станет, по сути, реализацией идеи, которую многие технологические предприниматели находят необходимой. Она состоит в том, чтобы финансово поддерживать американцев, которые могут лишиться работы из-за распространения искусственного интеллекта и автоматизации.

В 2012 году Стоктон стал самым большим городом в США, объявившим себя банктором. С тех пор финансовое положение города значительно улучшилось. Теперь, в связи с внедрением безусловного базового дохода, ситуация в городе может ещё больше измениться. Эксперимент станет первой попыткой перераспределить богатство, которое возникло в Кремниевой долине на фоне процветания представителей IT-сферы и упадка многих других.

Инициатором проекта стал мэр города Майкл Таббс.

«Я вырос в бедности и видел, как люди с трудом находят деньги, чтобы оплатить базовые нужды. И все эти тяготы возникают не потому, что у людей нет характера. У них просто нет денег», — говорит мэр.

На проект уже привлекли первый $1 млн, который выделит благотворительная организация Economic Security Project и, в частности, ее соуправляющий Крис Хьюз, один из сооснователей Facebook. Именно он выделит большую часть финансирования. В целом на задумку мэра понадобится как минимум $1,8 млн, поскольку он надеется, что эксперимент продлится не менее трех лет и улучшит жизнь не менее 100 людям.

«Я очень хочу посмотреть, что люди смогут делать, если немного повысить их финансовые возможности. Посвятить себя воспитанию детей или заботе о близких, вернуться в колледж, чтобы актуализировать свои навыки или инвестировать в бизнес. Я знаю несколько очень изобретательных горожан», — говорит 26-летний мэр Стоктона.

На планирование эксперимента уйдет 6-9 месяцев — за этот период город установит точную сумму и порядок выплат, а также проконсультируется с исследователями. Если эксперимент окажется успешным, есть вероятность, что его запустят и в других городах США.

Существует предположение, что введение безусловного базового дохода, скорее всего, приведет к наплыву в Стоктон жителей соседних городов, что повлечет за собой рост налогов. Более высокие налоги, в свою очередь, могут привести к тому, что некоторые жители с высоким доходом будут уходить, создавая порочный круг.

Источник: AIN