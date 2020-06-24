В отделениях «Новой пошты» теперь можно получить международные денежные переводы RIA

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Компания «Пост Финанс», входящая в группу компаний «Нова пошта», с июня текущего года запустила услугу получения международных денежных переводов в отделениях НП. Переводы будут осуществляться через одну из крупнейших международных платежных систем RIA.

Для того, что получить денежный перевод RIA нужно обратиться в пункты оказания финансовых услуг компании «Пост Финанс», которые находятся в отделениях «Новой пошты», сообщить оператору номер перевода и предъявить паспорт.

«По данным Национального банка Украины сегодня более $5 млрд в год ввозится в Украину через неофициальные каналы — поездами и автобусами, что составляет около 50% всего трафика международных переводов в Украину в пользу физических лиц. Наша цель — дать возможность украинцам за рубежом быстро и безопасно переводить деньги близким и родным, которые получат их в отделениях Новой пошты. Ведь отделения есть сейчас даже в небольших городках и селах. Наша разветвленная сеть позволяет многим клиентам получать переводы практически у себя возле дома, что может значительно сэкономить время», — прокомментировал Андрей Кривошапко, СЕО Пост Финанс.

На первом этапе сотрудничества «Пост Финанс» и RIA будут доступны выплаты переводов в Украине в национальной валюте. В ближайшее время также планируется внедрить возможность отправки денежных переводов из Украины за границу.

Источник: Нова Пошта