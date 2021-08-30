В сеть утекли данные о новой экшн-камере GoPro Hero 10 Black

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Похоже, в скором времени стоит ждать официального анонса нового поколения экшн-камеры GoPro. По крайней мере, в сети уже появилась информация и рендеры GoPro Hero 10 Black.

Внешний вид камеры практически не изменится, если сравнивать с предшественником. Однако устройство получит более мощный процессор GP2, который повысит производительность GoPro Hero 10 Black. Благодаря чипу GP2 появится возможность съемки 5.3K видео при 60 к/с (ранее 30 к/с), 4K видео при 120 к/с (ранее 60 к/с), а 2.7K видео при 240 к/с (ранее 120 к/с). Кроме того, в камере будет использоваться новый датчик изображения, который увеличит разрешение фото с 20 МП до 23 МП.

Обновления получат и фирменные технологии стабилизации, в частности, HyperSmooth 4.0 и TimeWarp 3.0. Камера будет иметь влагозащиту (можно погружаться на глубину до 10 метров), сенсорное и голосовое управление, два дисплея. Стоимость GoPro Hero 10 Black пока не уточняют.

Источник: The Verge