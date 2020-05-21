Обновлено: В работе сети «Киевстар» произошел крупный сбой — пользователи остались без домашнего интернета

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Утром 21 мая в пользователи домашнего интернета «Киевстар» пожаловались на недоступность услуги — жалобы стали массово появляться в соцсетях примерно в 9:00 по Киеву. Помимо недоступности домашнего интернета, судя по жалобам, не работает телефон поддержки и личный кабинет.

Обновлено: примерно в 11:00 услуга домашнего интернета «Киевстара» заработала у части пользователей. Это подтвердили и в компании, пообещав компенсации всем пострадавшим.

Уже работаем над устранением, частично интернет восстановлен. Если обновится информация по срокам полного решения проблемы – сообщим — Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 21, 2020

Вскоре после появления жалоб в «Киевстаре» подтвердили проблемы, сославшись на технический сбой. На сайте компании можно найти сообщение следующего содержания: «Сайт «Киевстар» сейчас на техническом обслуживании. Вскоре мы вернемся. Спасибо за терпение».

В то же время в соцсетях представители компании отвечают всем недовольным пользователям одинаково:

Доброго дня! Наразі є тимчасові складнощі і фахівці роблять все можливе для того, щоб якомога швидше їх усунути. Орієнтовний термін до 21.05.2020 18:00

Приносимо вибачення за незручності. — Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 21, 2020

Причины сбоя в «Киевстаре» пока никак комментировать не стали, пообещав устранить к 18:00 21 мая.