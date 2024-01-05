В Star Citizen продают полный набор всех кораблей ─ DLC к еще не вышедшей игре стоит $48 тыс.

Космический долгострой Star Citizen находится в разработке уже более 10 лет. Он известен своими обещаниями, колоссальными сборами и агрессивной монетизацией. Разработка игры кажется бесконечной, а Roberts Space Industries продолжает изобретать очередные (относительно честные?) способы отъема денег у фанатов. Например, некоторое время назад она продавала корабль-минер по цене $600, даже несмотря на то, что функция минирования еще не была реализована в игре.

В этот раз, похоже, авторы Star Citizen действительно превзошли сами себя, выпустив, несомненно, самое дорогое DLC в истории. Roberts Space Industries предлагает комплект LEGATUS 2953 за $48000, включающий все корабли в игре.

«Эта идеальная коллекция, состоящая из более чем 175 кораблей от всех известных производителей, включая все корабли, выпущенные и спроектированные до 2953 года, дает возможность каждому командиру флота создать прочное наследие, ведущее человечество к светлому будущему», ─ говорится в описании DLC LEGATUS 2953.

Наборы Legatus продаются в игре Star Citizen с 2018 года, и они всегда отличались высокими ценами. Первая цена была установлена на уровне $27 тыс. Но что интересно, игроки не могут просто так взять и потратить сумму, за которую можно купить новый автомобиль. Чтобы приобрести такой набор, нужно быть в Chairman’s Club ─ это уровень доступа, который предоставляется только тем, кто уже потратил в игре более $1000.

Следует ожидать, что вскоре Roberts Space Industries выпустит новый ─ еще более полный ─ набор кораблей с моделями, выпущенными после игрового 2953 года. И, вероятно, его цена окажется еще на несколько тысяч долларов выше.

А тем временем игра Star Citizen все еще не вышла из статуса альфа-версии.

Источник: pcgamer