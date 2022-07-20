В столице запустили Telegram-бот «Твой вет Киев» для бесплатных консультаций по содержанию домашних животных

В столице ввели Telegram-бот «Твой вет Киев» (https://t.me/VetHelpKyiv_bot). Он будет служить для предоставления ветеринарного консультирования владельцам животных. Об этом сообщило КП «Киевская городская клиника ветеринарной медицины».

По словам и. о. директора коммунального предприятия Наталии Мазур, киевляне смогут получить широкий спектр ответов на вопросы по уходу за своими домашними питомцами. Консультации будут предоставлять ветеринарные врачи муниципальной клиники, обладающие широким практическим опытом.

«Мы ежедневно получаем от горожан вопросы и просьбы дать совет по поводу домашних любимцев. Особенно в нынешний период военного положения, когда отрицательных факторов стало в разы больше, и это может отрицательно влиять на состояние животных. Поэтому бот – это вспомогательный канал коммуникации между нами и владельцами животных», – сказала Наталья Мазур.

Также для удобства в чате предусмотрены адреса ветеринарных клиник.

График работы Telegram-бота: с 09:00 до 18:00. Пока бот работает в тестовом режиме, впоследствии функционал будут дополнять. Однако круглосуточно доступна справочная информация о первых действиях в случае отравления животного, укуса клеща или других насекомых, графика профилактических прививок и профилактических осмотров.