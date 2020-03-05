В Украине стартовали продажи 43-дюймового игрового 4K-монитора Acer Predator CG437KP по цене 38,2 тыс. грн

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Компания Acer объявила о начале продаж в Украине 43-дюймового игрового монитора Predator CG437K P, который является первой крупноформатной моделью в рамках данного семейства. Монитор позиционируется как решение не только для ПК-геймеров, но и владельцев игровых консолей, традиционно использующих устройства отображения больших диагоналей.

Устройство основано на VA-матрице с разрешением 4К UHD (3840×2160 пикселей) с частотой обновления 144 Гц и широкими углами обзора 178°. Дисплей воспроизводит 90% цветового пространства DCI-P3 с минимальным временем реакции (1 мс VRB) и максимальной яркостью 1000 нит. Благодаря поддержке стандарта VESA DisplayHDR 1000 изображения воспроизводятся с оптимальным контрастом, яркостью и цветопередачей.

Благодаря усовершенствованной функции AdaptSync монитор приспосабливается к частоте кадров базового устройства, что обеспечивает более плавное и четкое воспроизведение изображения. Монитор оснащен датчиком света, который регулирует уровень яркости, автоматически настраивая его в соответствии с уровнем освещенности в помещении. Датчик присутствия переключает монитор в режим ожидания, когда поблизости никого нет, и активирует его при появлении пользователя.

Predator CG437K P укомплектован пультом дистанционного управления, с помощью которого монитором можно удобно управлять в гостиной. Для компьютерных энтузиастов, занимающихся моддингом, предназначена новая технология RGB Light Sense, которая позволяет подсоединить к монитору до четырех ленточных светильников LED (одна лента поставляется в комплекте) и управлять режимами подсветки, в частности синхронизировать их работу с ритмом воспроизведением музыки или событиями в играх.

Монитор располагает встроенными динамиками (2×10 Вт), тремя портами HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4, а также целым набором USB-разъемов: USB Type-C, парой USB 3.0 и парой USB 2.0.

Рекомендованная стоимость игрового монитора Acer Predator CG437KP (UM.HC7EE.P01) в Украине составляет 38,249 грн.

Источник: Acer