В Украине стартовали продажи нового ридера начального уровня PocketBook 606 с 6-дюймовым экраном E Ink Carta по цене 2799 грн

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Компания PocketBook представила новый ридер начального уровня PocketBook 606 с 6-дюймовым HD-экраном последнего поколения E Ink Carta, который уже поступил в продажу в Украине по рекомендованной цене 2799 грн.

Использование экрана E Ink Carta с «электронными чернилами», разрешением 1024×758 пикселей и повышенной контрастностью позволяет получить качество изображения текста, сравнимое с обычными печатными книгами, причем даже под ярким солнечным светом. Сверхлегкий компактный корпус из пластика (161×108×8 мм, 145 грамм) отличается новым дизайном и блоком управления, рассчитанным на управление одной рукой. По сравнению с моделью PocketBook 614 Plus новинка на 15 мм короче, на 7 мм уже и на 25 грамм легче.

В качестве аппаратной основы используется процессор с рабочей частотой 1 ГГц и 256 МБ оперативной памяти. От одного заряда батареи (3,7 В / 800 мАч) ридер может отработать более месяца, показав за это время до 8000 страниц. Встроенная память объемом 8 ГБ позволяет хранить непосредственно в ридере несколько тысяч книг, а если и этого мало (например, при чтении комиксов), то пользователю доступен слот для карт памяти microSD объемом до 32 ГБ.

Ридер PocketBook 606 поддерживает 16 самых распространенных книжных и 4 графических формата, включая EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT и JPEG, BMP, PNG, TIFF. Помимо чтения книг владелец также может пользоваться встроенными приложениями Галерея, Заметки, Калькулятор, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы.

Чтобы не удоржать устройство, разработчики не стали использовать сенсорный экран, подсветку, влагозащиту и возможность воспроизведения аудио. В результате ридер PocketBook 606 доступен в черном и белом цвете оформления по рекомендованной розничной цене 2799 грн.

Источник: PocketBook